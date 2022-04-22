Ali Koç: Spor yasası çok sıkıntılı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni spor yasası hakkında konuştu ve yasanın sıkıntılı olduğunu belirtti.

“Bu şekilde ele alınmasının çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu yasa işinin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından kulübe verilen ‘Fair Play Şeref Bayrağı’ göndere çekim töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni Spor Yasası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz” diyen Koç “Ancak bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu yasa işinin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ OLDUK!

Finansal konularda, denetlemede, kulüplerin geldiği durumla ilgili itirazları bulunmadığını söyleyen Koç kulüplerin görüşlerinin kulak arkası edildiğini söylerken “Siyasiler ‘Biz onların görüşünü aldık’ diyebilir ama uyguladınız mı, hayır! Bu konuyu açmamın tek nedeni; böyle önemli şanlı şerefli bir ödüle layık görülürken, bir siyasetçi tarafından olağan şüpheli, hatta ‘namussuzlar, şerefsizler’ seviyesinde tanımlanmak insanın içini acıtıyor. Fenerbahçe Başkanı olarak şiddetle reddediyorum” dedi.

28 KUPA BİZİM HAKKIMIZ

Fenerbahçe’nin bütün spor branşlarında Türkiye’nin önde gelen kulübü olduğunu vurgulayan Koç “28 şampiyonlukla Türkiye’nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe, bunu hepimiz biliyoruz. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. En büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda vizyon, strateji, yaklaşım, yatırım seviyelerini küçültürken Fenerbahçe’miz yatırım yapmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

DİVAN KURULU

F.Bahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı. Törende konuşan başkan Ali Koç yeni ekibe başarı dileklerini iletirken eski başkan Vefa Küçük’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.