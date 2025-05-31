Ali Koç, Tadic ve Dzeko’ya Teşekkür Etti

FAALİYETLERİNDE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşmeleri tamamlanan Dusan Tadic ve Edin Dzeko’ya teşekkür plaketi takdim etti. Yıldız futbolculara plaketin muhtak bir yerde verilmesi sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gitmedi. Kulüp internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen veda törenine başkan Ali Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular katıldı.

VEDA KONUŞMALARI YAPILDI

Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı’nın teşekkür konuşmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, Dzeko ve Tadic’e alkışlarla veda etti. Ali Koç, konuşmasında, iki deneyimli oyuncunun yeni futbolcular için örnek teşkil edeceğini vurguladı ve “Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan, 19-20 yaşındaki oyuncular görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul’da her zaman bir aileniz var. Bundan sonra hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PROFESYONELLİK VURGUSU

Acun Ilıcalı ise, “Size baktığım zaman iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Mourinho, iki oyuncunun da çok iyi profesyoneller olduğunu belirterek, “Bu yıl kariyerimin 25. yılı. 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler” sözlerini kullandı.

DUYGULU VEDA MESAJLARI

Dzeko, duygu dolu bir şekilde “Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim.” dedi. Tadic ise, “Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte birbirimizi tekrar görebiliriz.” ifadelerini kullandı.