Ali Koç, Takımın Yeni Teknik Direktörünü Bekliyor

Kulüp Başkanı Ali Koç, bu sürecin uzamasını istemiyor ve takımın başına geçecek ismin en kısa zamanda netleşmesi için yoğun çaba gösteriyor. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Luciano Spalletti mi olacak?

SPALLETTO KİMDİR?

Atina doğumlu Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou şu an için herhangi bir kulüp çalıştırmıyor. Daha önce Tottenham’da görev yapmış olan Postecoglou, geçmişte Celtic ve Avustralya Milli Takımı’nda da teknik direktörlük yapıyordu. Fenerbahçe’nin şartlarını öğrenmek istediği bir diğer isim ise Luciano Spalletti oldu. Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli hoca, kariyerinde Udinese, Roma, Zenit, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerde görev aldı.

FUTBOL CARİYERİ VE TEMEL GÖREVLERİ

Luciano Spalletti, profesyonel futbol kariyerine 1978 yılında Entella’da başladı ve orta sahada görev yaptı. Ancak burada yeterince forma şansı bulamayarak sekiz sezonda sadece 27 maça çıkabildi. 1986’da Serie B ekibi Spezia’ya transfer olan Spalletti, dört sezon boyunca 120 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. 1990’da Viareggio’ya geçen İtalyan futbolcu, burada yalnızca bir sezon oynadı ve 29 maçta görev aldı. Ardından 1991’de Empoli’ye imza attığı dönemde iki yıl boyunca 60 maçta sahaya çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı. 1993’te futbolculuk kariyerini noktaladıktan kısa bir süre sonra teknik direktörlük kariyerine adım attı. Kariyerinde çalıştırdığı kulüpler ise şu şekilde sıralandı: • 1995-1998: Empoli • 1998-1999: Sampdoria • 1999-2000: Venezia • 2000-2001: Udinese • 2001-2002: Ancona • 2002-2005: Udinese • 2005-2009: Roma • 2009-2014: Zenit St. Petersburg • 2016-2017: Roma.