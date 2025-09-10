Ali Koç’tan Dikkat Çeken Açıklama!

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayımı başlatmış durumda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte finansal duruma dair önemli açıklamalar yaptı. Koç, mevcut durumlarının gelişimini vurgulayarak, şampiyonluk mücadelesinin önemine dikkat çekti. “Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” sözlerini dile getirdi.

KULÜP GELİRLERİNİ ARTTIRMAK İSTİYOR

Arazi satışına karşı olduğunu ifade eden Koç, bu konuda şöyle konuştu: “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın.” Ayrıca, beklentileri arasında yer alan 50-60 milyon Euro değerindeki Kenan Evren Projesi’ne de değinen Koç, tesisleşme çalışmalarının hem sportif hem de finansal boyutu olduğunu açıkladı.

YENİLİKLERİ KÜÇÜMSENİYOR

Koç, enflasyonun kulübün gidişatını nasıl etkilediğine dair görüşlerini de paylaştı. “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.” diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM’IN VİZYONUNU SÜRDÜRMEKTEYİZ

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ın başlattığı spor kulübü kültürünü devam ettirdiklerini vurgulayarak, “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve benzeri gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.” ifadelerini kullandı.