Ali Koç’tan Eren Elmalı İçin Galatasaray’a Çalım

SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de transfer konuları hızla gelişiyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile ilgilenmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için Trabzonspor ile iletişime geçildi. Detaylar şöyle… Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ara transfer döneminde Trabzonspor’un milli futbolcusu Eren Elmalı, gündemde yer alıyor. A Spor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bordo mavililerle transfer konusunu görüşmeye başladı. Trabzonspor’dan Eren Elmalı hakkında bilgi alındığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

GALATASARAY İLE YARIŞ

Eren Elmalı’nın ismi son günlerde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların transfer girişimleri, bordo-mavili kulübün nakit talebi nedeniyle duraksadı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 21 maça çıkan Eren Elmalı, 1757 dakika sahada kaldı. Sol bek pozisyonunda görev alan oyuncu, bu süre zarfında takımına 1 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Transfermarkt verilerine göre, Eren Elmalı’nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak kaydedildi.