Ali Koç’tan Önemli Açıklamalar Geldi

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL HEDEFİ

Fenerbahçe’nin gündeminde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul var. Kurul için geri sayım başlarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUKTA TECRÜBE VE MACERA

Finansal açıdan gelinen noktaya vurgu yapan Koç, “Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR İÇİN BİRLİKTE GELİŞİM

Araziyi satma fikrine karşı olduğunu belirten Koç, “Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.” şeklinde konuştu.

KÜÇÜMSENEN BAŞARILAR VE ENFLASYON ETKİSİ

Enflasyonun kulübün gidişatını etkilediğini belirten Koç şunları kaydetti: “Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.”

AZİZ YILDIRIM’IN MİRASINA BAĞLANTI

Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın spor kulübü kültürünü devam ettiklerine vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı, “Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz’lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.” dedi.