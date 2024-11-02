Ali Koç’tan Sert Açıklamalar: Sabrımız Sınanmasın

FENERBAHÇE YÜKSEK DIVAN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta yer alan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Bu toplantıda sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray’a yönelik sert eleştirilerde bulunurken, ünlü teknik direktör Mourinho ile ilgili sözleri dikkat çekti.

ŞEKİP MOSTUROĞLU’NDAN TFF’YE ELEŞTİRİ

Toplantının açılışında Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu, “Fenerbahçe şampiyon olabilmek için kusursuz olmalıdır. Rakiplerimizin açıkları bir şekilde kapatılıyor. Bizim yenmemiz gereken hakem, federasyon ve medya gibi dış etkenler var” dedi. Ayrıca, futbol güveninin eksikliğinin sadece yabancı VAR ile giderilebileceğini belirtti. “Adil futbol düzeni, futbolu yönetenlere duyulan güvenle sağlanır. Yöneticilerden lütuf değil, görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Fenerbahçe’nin sponsorluk anlaşmaları tertemiz, yasal ve helal kazanca dayanıyor. Bazı rakiplerimiz bu konuda iki yüzlü davranıyor. Bir rakibimizin illegal bahis reklamı alması büyük bir skandal yarattı. Konu gündeme gelince, çelişkili açıklamalar yaparak durumu başka yönlere çekiyorlar. Pasha Group ile yaptığımız anlaşma hakkında hiç bir şey söyleyemediklerinde kendi anlaşmalarını ortaya koymak zorunda kaldılar” şeklinde konuştu.

“Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonunda bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında etkili bir isim sponsorluğu hedefliyoruz” diye ekledi.

BORÇ VE MALİ DURUM HAKKINDA BİLGİLER

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğunu açıkladı. Toplam varlıkların 4 milyar 773 milyon TL olduğunu belirten Vodina, finansman giderlerinin 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararının ise 2 milyar 255 milyon TL olduğunu ifade etti. Kulübün toplam geliri 8 milyar 318 milyon TL olurken, toplam gideri ise 8 milyar 593 milyon TL olarak kaydedildi.

ALİ KOÇ’TAN GELECEK DÖNEM İÇİN UYARILAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Trabzon’daki takımımıza başarılar diliyoruz. Umarım bu yıl geçen sene yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmaz. Hak eden kazansın ama umarım biz başarılı oluruz” dedi. Koç, kulüp olarak istikrar sağlayamamanın ve camianın sabırsızlığının en büyük sorunları arasında olduğunu ifade etti.

Koç, “Hocamız 8-9. haftada saldırıya maruz kaldı. Camiamız yıllar içinde bu tür bir psikolojiye sokuldu. Jose Mourinho’nun sonuna kadar yanındayız ve geleceğe dair uzun vadeli planlarımız bulunuyor” diyerek destek de bulundu. Ayrıca, “Fenerbahçe Başkanı’na yapılan saldırıyı görmezden geliyorlar. Hukuk kime göre işliyor?” diye haykırdı.

HAKEMLER KONUSUNDA TÜRK FUTBOLUNA YANSIMALAR

Ali Koç, “Geçen sene biz 5, Galatasaray 1 kırmızı kart gördü. Bu durum adil mi? Bu konular bizim görevimiz değil mi?” dedi. Koç ayrıca, “Hakemler konusunda sabrımız sınanmamalı. Türk futbolunda yaşadığımız sıkıntıları defalarca dile getirdim. 99 puan toplayıp 6 derbinin 4’ünü kazanırken şampiyon olamıyorsak, burada bir yapı sorunu var demektir” ifadelerini kullandı.