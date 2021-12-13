Ali Koç: TL’nin değer kaybı belimizi kırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer sorularına yükselen döviz kurlarını işaret ederek yanıt verdi.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Ali Koç transfer sorularına dövizi işaret ederek TL’nin değer kaybı karşısında kulüplerin önlerini göremeyeceğini söyleyerek hükümete seslendi.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı. Ali Koç’a, İtalyan yıldız Paola Egounu’nun transfer edilip edilmeyeceği soruldu.

DÖVİZ KURLARINI İŞARET ETTİ

Ali Koç, soruya döviz kurlarını işaret ederek cevap verdi. Koç, “TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor.” dedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI

Bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmanın gerçekçi olmadığını söyleyen Koç, farklı kulvarda mücadele etmenin gelir kaynağına bağlı olduğunu söyledi. Hükümete çağrı yapan Koç, “Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek.” ifadelerini kullandı.