“Ali Koç’u Arayacağım: Hakemlerle Sıkıntı Var”

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile irtibata geçeceğini belirtti. 3 Kasım’da gerçekleşecek mücadeleyle ilgili düşüncelerini paylaşan Doğan, “Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon’da ağırlayacağız. Ali Koç’u arayacağım. Trabzonspor’un misafirperverliğini her zaman gösterdik, bu maç da dostluk içinde geçsin istiyoruz. Taraftarımız tribünde takımına destek olurken, biz de sahada Trabzonspor’a yakışır şekilde mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız” şeklinde konuştu.

DEVRE ARASI TRANSFER PLANI

Devre arası transfer dönemine yönelik de bilgi veren Ertuğrul Doğan, “Şenol hocamızla yeni bir döneme başladık. Takımımız yavaş yavaş kendine geliyor. Onun tecrübesi ve azmiyle Trabzonspor’u hak ettiği yere taşıyacağına inanıyoruz. Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladık ve hocamızın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre planlama yapıyoruz. Genç oyuncularımızla ilgili de hocamız çok olumlu düşünüyor” dedi.

HAKEMLERİN TUTUMU HAKKINDA

Son günlerde hakem kararlarından kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Doğan, “Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 haftadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

KULÜP MALİ YAPISI HAKKINDA

Kulübün mali durumu ile ilgili de bilgi veren Ertuğrul Doğan, “250 milyon euroya yakın bir parayı kulübün kasasına koyduk. Bu miktarın yüzde 90’ını geri dönüşü olmayacak şekilde kullandık, yani karşılıksız bir destek sağladık. Eğer istersem bu paranın yüzde 10’unu bile harcamadım, yani harcama kabiliyetim var ama doğru olanı yaparak kulübün borçlarını kapattık. Bu parayla transfer de yapabilirdim, ancak önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik” şeklinde konuştu.