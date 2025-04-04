Ali Koç’un Annesi EspressoLab’i Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP lideri Özgür Özel, boykot çağrısı yaparken, bu listeye kahve zinciri Espressolab da dahil olmuştu. Bu duruma yanıt veren Espressolab’in kurucusu Esat Kocadağ, “Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık” demişti. Boykot çağrısı gündemde kalırken, EspressoLab dikkat çeken bir misafiri ağırladı.

ÇİĞDEM SİMAVİ’DEN ESPRESSOLAB ZİYARETİ

Ali Koç’un annesi Çiğdem Simavi, EspressoLab’in İstanbul Merter’deki genel merkezini ziyaret etti ve burada Espressolab’in kurucusu Esat Kocadağ ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çekilen fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kocadağ, paylaşımında, “Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.