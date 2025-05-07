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Ali Koç’un Canlı Yayını Duyuruldu

CANLI YAYIN PROGRAMI DUYURULDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un 7 Mayıs Çarşamba günü TRT Spor kanalında gerçekleştireceği canlı yayın programı duyuruldu. Yayında önemli konuları ele alacak olan Koç’un, stadyum yenileme projesi, altyapı yatırımları ve finansal yapı gibi başlıkları vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen zaman çizelgesini de paylaşacak.

AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 – 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır.” Ali Koç’un, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacağı belirtildi.

PROGRAMIN BAŞLANGIÇ ZAMANI

Ali Koç’un canlı yayın programının gecikmeli olarak başlaması bekleniyor. Bu durum, izleyiciler arasında heyecanla karşılanmakta. İzleyiciler, Koç’un yapacağı açıklamaların ardından gerçekleşecek olası tartışmaları merak ediyor.

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