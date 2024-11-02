Ali Koç’un Galatasaray ve Mourinho Açıklamaları

TOPLANTI VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Koç, “Spor basınımız ve organize bir sosyal medya çetesi, daha önceki teknik direktörümüze yaptıkları gibi kısa sürede Mourinho’yu da hedefi haline getirmiştir. Üzücü olan kısım, bazı taraftarlarımız bundan etkilenmiş durumda. Daha 9. haftadayız. Camiamız bilerek ya da bilmeyerek bu psikolojiye sokulmuştur. Biz hocamızın yanındayız, bizim onunla planlarımız uzun vadelidir. Takıma ve rakiplere odaklanması, bizim en büyük önceliğimizdir. Tek beklentimiz, camiamızın artık uyanması ve sahiplenmesi.” dedi.

HUKUKUN ÇİFTE STANDARTU

Geçen hafta bir Galatasaray muhabirine tokat atan birinin hemen tutuklanmasının ardından Koç, “Biz ayrıcalık istemiyoruz ama neden adil muamele görmüyoruz? Fenerbahçe Başkanı’na yapılan saldırıyı ise görmezden geliyorlar. Hukuk kime göre, neye göre işliyor?” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük firmalarıyla sponsorluk anlaşmaları yaparken, başka bir rakibin yasadışı bahis siteleriyle anlaşmasının adil olmadığını da belirtti.

KIRMIZI KART DENGESİ

Ali Koç, “Geçen sene biz 5 kırmızı kart görürken, Galatasaray’ın 1 kırmızı kart görmesi normal mi? Aynı takım, Avrupa’da 5 kırmızı kart gördü. Bu bir tesadüf müdür? Bu durum adil mi diye sormak bizim görevimiz değil mi?” diyerek dikkat çekti. Bu yılı da işaret eden Koç, benzer dengesizliklerin tekrar ortaya çıktığını vurguladı.

CAMİANIN KADERİYLE OYNANIYOR

Son 10 ve 5 senenin tablosuna bakıldığında, “Fenerbahçe’nin en azından 1 şampiyonluğunun olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bunu şansa bağlayamazsınız. Bu yapı, camianın kaderleriyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor.” diyerek durumu değerlendirdi.

FENERBAHÇELİLER UYANMALI

99 puan topladıklarını, 6 derbinin 4’ünü kazandıklarını ve deplasmanda 1 kez puan kaybettiklerini belirten Koç, “Ama yine şampiyon olamıyoruz. Hakem hatalarının hepsi bir takımın lehine oluyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör, hakemleri saha içerisinde tehdit etmesine rağmen raporlara yazılmıyorsa işte yapı budur.” şeklinde konuştu. “Uyanın Fenerbahçeliler, uyanın.” diyerek Camianın dikkatini çekti.