Ali Koç’un Maaşını Beğenmeyen Yıldız Ayrılıyor!

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde transferlerin ardından ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak ön plana çıkan Fenerbahçe, yoğun saatler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmek için hazırlık yapıyor. İşte bu flaş gelişmenin ayrıntıları.

TRANSFER DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son dakika gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği takviyelerle büyük yankı uyandırdı. Şu ana kadar Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic’i kadrosuna katan Fenerbahçe, ayrıca bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Samet Akaydin, Lincoln Henrique (kiralık) ve Bartuğ Elmaz (kiralık) takımdan ayrıldı.

OSAYI SAMUEL’DE FLAŞ AYRILIK İDDİASI

Kış transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala, fırsat transferleri üzerinde çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe’de flaş bir ayrılık gündemde. Fotomaç’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili önemli gelişmeler yaşıyor. Takvim’in bilgilerine göre, sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle sözleşme feshi için görüşmelerde bulunuyor ve anlaşma sağlanması durumunda Osayi ile yollar ayrılacak. Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev aldı ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Osayi’nin sarı-lacivertli ekip ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro seviyesinde.