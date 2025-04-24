Ali Koç’un Serveti 700 Milyon Dolar

Fenerbahçe’NİN YENİ BAŞKANI

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, hayatı en fazla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Ali Koç’un serveti ne kadar? Ali Koç, annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç’un en küçük oğludur. Ömer Koç ile Mustafa Koç adında iki abisi bulunuyor.

EĞİTİM HAYATI

Ali Koç, eğitimine Londra’da 1980 yılında başladığı Harrow School’da devam etti ve 1985 yılında buradan mezun oldu. 1989 yılında ABD’nin Houston Texas eyaletindeki Rice Üniversitesi’nden lisans diplomasını aldı. 1995-1997 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Eğitim hayatının ardından ABD’de çeşitli kurumlarda çalışma fırsatına sahip oldu ve Koç Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak kurumsal iletişim ve bilgi grubunun başkanlığını üstlendi.

İŞ HAYATINA ADIM

1986 yazında Otosan A.Ş.’de Ford Motor Company ile ortaklık ilişkisi içinde otomobil montaj hattında çalışmaya başlayan Ali Koç, 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş.’nin Otomotiv Grubu’nda otomobil üretim süreçlerinde yer aldı. Bayi çalışmaları döneminde üst yönetime destek verdi. 1990 yazında J.P. Morgan’da staj yaptı, ardından 1990-1991 yıllarında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil oldu. 1991-1992 yıllarında Ramerica International’da ve 1992-1994 yıllarında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda analist olarak görev yaptı.

KARİYERİ ve AİLE HAYATI

1997 ile 2000 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı’na bağlı olarak Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak hizmet etti. 2000 yılından sonra ise Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı ve Koç Holding A.Ş. Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yapıyor. 2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini üstlenmektedir. 2008 yılının Ocakından beri Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Ali Koç, aynı yıl Tüpraş Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştır. Askerlik görevini 1992 yılında tamamlayan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde de iki dönem yöneticilik yapmıştır.

AİLE VE SERVETİ

Ali Koç, ABD’de eğitim aldığı dönemde Nevbahar Demirağ ile tanıştı. 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi ve Sadberk Leyla Koç (2006 doğumlu) ile Kerim Rahmi Koç (2008 doğumlu) adında bir kızı ve bir oğlu bulunmaktadır. Ali Koç’un servetinin 700 milyon dolar olduğu bilinmektedir. Forbes Türkiye dergisi verilerine göre 2018 yılında bu rakamın 850 milyon dolara ulaştığı belirtilmiştir.