Ali Koç ve Dursun Özbek Rekor Ceza Aldı

FİFA’YA GİDEN YOLDA CEZALARIN ARTMASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK’nın gerçekleştirdiği toplantıda aldığı ceza kararları şöyle sıralandı:

GALATASARAY’DAN GELEN CEZALAR

Galatasaray idarecisi Metin Öztürk, 25 Ocak 2025 tarihinde oynanan Galatasaray – Konyaspor Süper Lig maçına yönelik yaptığı açıklamalarda, kulübü ve rakip kulübü hedef alarak müsabaka hakemlerinin saygınlığını zedelediği için 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Alınan kararın gerekçesi, yapılan beyanların spor kamuoyunda adalet hissinin zedelenmesine neden olmasıydı.

FENERBAHÇE’NİN CEZALARI

Fenerbahçe de benzer bir cezaya maruz kaldı. 26 Ocak 2025 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yapılan açıklamalar nedeniyle 2.000.000 TL para cezası aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 26 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

HATAYSPOR VE SİVASSPOR’UN DURUMU

Atakaş Hatayspor Kulübü ve kulüp başkanı Hikmet Çinçin, sosyal medya paylaşımlarında suçlamalara maruz kalmış ancak disiplin ihlali unsurları oluşmadığı için ceza verilmedi. Sivasspor sporcusu Murat Paluli, rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle ikişer resmi müsabakadan men cezası aldı.

KAYSERİSPOR VE TRABZONSPOR’UN CEZALARI

Kayserispor, 1 Şubat 2025’teki müsabakalarında zaman çizelgesine uymadığı için 168.000 TL para cezası aldı. Trabzonspor ise aynı maçta taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle 480.000 TL ceza ile karşılaştı.

ADANA DEMİRSPOR’UN CEZA DURUMU

Adana Demirspor, 2 Şubat 2025’te taraftarlarının kötü tezahüratları ve saha olayları sebebiyle toplamda 693.000 TL ceza aldı.

GÖZTEPE, FENERBAHÇE VE ÇAYKUR RİZESPOR’UN CEZALARI

Göztepe, taraftarlarının saha olayları yüzünden 168.000 TL ceza aldı. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor da benzer şekilde kötü tezahüratlar yüzünden dikkat çekici cezalarla karşılaştı. Çaykur Rizespor’un başkanı İbrahim Turgut, sosyal medya açıklamaları nedeniyle de ceza aldı.

GALATASARAY’DA SÜRMENİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

Son olarak, Galatasaray, 3 Şubat 2025’teki Gaziantep maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000 TL ceza ile karşılaştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sosyal medyada yaptığı açıklamalar yüzünden de 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu kapsamda 23 gün hak mahrumiyeti cezası alan idareci İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamaları da ceza ile sonuçlandı.