Ali Koç, Vlahovic İçin Harekete Geçti!

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HEDEFİ: VLAHOVIC

Fenerbahçe, Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesini sürdürmekle birlikte transfer piyasasında da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip, Juventus’un yetenekli golcüsü Dusan Vlahovic’i kadrosuna katma planları yapıyor.

JUVENTUS İLE ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Juventus takımında forma giyen Sırp forvetin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Ancak Vlahovic’in kulübüyle maaş konusunda yaşadığı anlaşmazlık dikkat çekiyor. Yıllık 10-12 milyon euro talep eden oyuncu ile Juventus arasında henüz bir uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu durum, yıldız futbolcunun yaz transfer dönemi içerisinde satışa sunulabileceği söylentilerini kuvvetlendiriyor. İtalyan kaynaklar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Vlahovic’i hücum hattı için ideal bir profil olarak gördüğünü ve transferin bir an önce gerçekleşmesini istediğini vurguluyor.

BONUS FİYAT: JUVENTUS 25-30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Juventus, Sırp golcünün bonservisini 25-30 milyon euro arasında belirlemiş durumda. Ali Koç yönetimi ise bu bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade ediyor. Ancak Mourinho, transferin rekabet artışına bağlı olarak hızlandırılması gerektiğinin farkında.