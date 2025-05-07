Ali Koç Yayın Tarihleri Belli Oldu

ALI KOÇ’UN CANLI YAYINI HAKKINDA DETAYLAR

Ali Koç’un açıklamaları ve basın toplantısı ile ilgili detaylar merak ediliyor. “Ali Koç ne zaman konuşacak?” sorusu, açıklamaları canlı olarak takip etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

YAYIN TARİHİ VE KANALI

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 – 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır.” Bu resmi bilgiye göre, Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00 ile 21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.

ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI

İddialara göre, Ali Koç’un tüm eleştirilere rağmen görevine devam edeceği konuşuluyor. Konuşmasında özellikle stadyum yenileme projesi ve diğer altyapı yatırımları gibi büyük hedeflere vurgu yapması bekleniyor. Ayrıca, finansal yapının sağlam bir disiplinle kontrol altında tutulduğunu ifade ederek, Bankalar Birliği’nden çıkış için belirlenen takvimi paylaşacak. Koç’un, Jose Mourinho’nun durumu hakkında net açıklamalar yapması ve gelecek sezonun transfer stratejisine dair ipuçları vermesi de gündemde.