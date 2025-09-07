Ali Koç Yeni Hoca İsmail Kartal

FENERBAHÇE BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışları konusunda bilgi verdi. Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında detaylar paylaşarak, isimler verdi. Yerli bir teknik adam tercih edilmesi durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağını belirten Ali Koç, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır” dedi.

YABANCI HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Koç, takımda yabancı oyuncu sayısının yüksek olmasından dolayı Avrupa tecrübesine sahip bir yabancı teknik direktör arayışlarının sürdüğünü de vurguladı. Ali Koç, yeni teknik direktörün 24 saat içinde belli olacağını ifade ederek, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak.” şeklinde konuştu.