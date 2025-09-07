Haberler

Ali Koç Yeni Hoca İsmail Kartal

FENERBAHÇE BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelerek Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör arayışları konusunda bilgi verdi. Koç, yerli ve yabancı adaylar arasında yürütülen süreç hakkında detaylar paylaşarak, isimler verdi. Yerli bir teknik adam tercih edilmesi durumunda bu ismin İsmail Kartal olacağını belirten Ali Koç, “Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır” dedi.

YABANCI HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Koç, takımda yabancı oyuncu sayısının yüksek olmasından dolayı Avrupa tecrübesine sahip bir yabancı teknik direktör arayışlarının sürdüğünü de vurguladı. Ali Koç, yeni teknik direktörün 24 saat içinde belli olacağını ifade ederek, “Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiracı Selçuk K Gözaltına Alındı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kiracı, evinde yangın çıkardı ve eşyalarını balkondan fırlattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.
Haberler

Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray'da iki grup arasındaki tartışma, baba ve oğulun polise saldırmasıyla büyüyerek 4 yaralı ve 7 gözaltı ile sonuçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.