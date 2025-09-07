Ali Koç, Yeni Teknik Direktör Tarih Verdi

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktör konusunu ele aldı. İtalyan teknik adam Spalletti ile iletişim kurduklarını belirten Koç, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ifade etti. “3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde olsun diyen kadar olmasın diyen de var” açıklaması yaptı.

KATKILAR VE BEKLENTİLER

Bu sezon kadronun, belki de tarihteki en güçlü kadro olduğuna dikkat çeken Koç, “Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9’u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Alman ekolünden teknik adam arayanların da bulunduğunu vurguladı.

YENİ HOCANIN AÇIKLANMASI

Ali Koç, “1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var” diyerek karar sürecinin zorluğuna dikkat çekti. Bu gelişmeler, camiadaki heyecanı artırıyor.