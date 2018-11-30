Ali Koç’tan Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’ye yeniden dönüp dönmeyeceğine dair açıklama yaptı.

Başkan Koç, “Ersun Yanal ile ilgili önümüzdeki hafta konuşacağım. Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz.”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.

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