Ali Koç’tan Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik adam Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın başına geçeceği iddia edilen teknik adam Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Dirar, Aatıf ve Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması ve bazı antrenörlerin görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalar yapıyor.

Koç’un Fenerbahçe TV’de yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Tahminimizden çok daha olumsuz bir tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Hocamız, sportif direktörümüz, yönetimimiz, takımımız, pekçok şey eleştiriliyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum”

“En önemli tecrübe kazandığımız konulardan bir tanesi yaptığımız hata ve aldığımız dersler.”

“Şans hiç yanımızda olmadı. 2-3 maçta 6 puan çıkarsak, 5 puan bile çıkarsaydık bambaşka konuları konuşacaktık. Beşiktaş ve Başakşehir’i ağırladık. İkisiyle de korakor mücadele ettik, bana sorarsanız hatta galibiyeti kaçıran taraftık. Ama sonuç 8 maçta 8 puan. Tabii sıkıntılı dönem bizim için”

“4 ay önce göreve geldik, neyi devraldık? Hangi şartlar vardı? Bunu gözardı etmeyelim. Fenerbahçe sadece 8 haftalık sonuçlardan ibaret değil. Uzun süreli projeden bahsettik. Bundan çok daha iyisini yapacağız. Şüpheniz olmasın.”

“11 transfer yaptık. Hem gençleştirme hem de asgari ücretlerde değişiklik oldu. Gençleri, Ayew ve Slimani gibi transferlerle bir araya getirdik.”

“Finansal Fair Play. 25 milyon euroluk satış yaptık. Giuliano ve Souza hocamızın istemediği satışlardı. Ancak aldığımız teklifleri kabul etmemek sorumsuzluk olurdu. FFP’ye uymak zorundaydık. Biz de biliriz bu paraları harcayıp ses getiren transferler yapmayı. Ama önemli olan bugün değil. FFP olmasa dahi ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı biz FFP uygulardık.”

“Haftaya Sivas maçına sponsorlarla çıkacağız. 700-800 milyon liraya yakın kaynak oluşturmamıza rağmen Mart’tan sonrasını hala göremiyoruz.”

“Zagreb ve Rize maçındaki sonuçları kabul edemiyorum. Bunun dışında üstüne koyarak ilerlediğimize inanıyorum”

“Taraftarımızın üzgün tepkili ve kızgın olmalarını gayet iyi anlıyorum. Yönetici olduktan sonra değil 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Onları anlıyorum hatta çoğu zaman taraftar gibi davrandığım içi eleştiriliyorum. Çubuklu sahada mücadele ederken yuhalamayı kabul edemiyorum. Futbolcu yuhalamak, olumsuz tezahürat, bizlerin alışmadığı bir ortam. Son birkaç senedir tribünlerde görmeye başladık. Kabul edilemez olduğunu söyledim.”

ERSUN YANAL SORUSUNA CEVAP

“Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal hocamız planlarımızda yok. Olmayacağına emin, olun. Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum.”

“Biliyorsunuz ben geçen salı dergi yazısına bir şeyler yazdım. Değişime dirençle ilgili önlemler alacağımı söyledim. Bunları söylerken neyin ne olduğunu bilen bir yaklayışla söyledim.”

TRT