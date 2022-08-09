Ali Koç’tan forvet açıklaması

Fenerbahçe Külübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon hedefleri ve forvet transferine dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin sezonun ilk maçında evinde Ümraniyespor’dan 3 gol yemesi ve 1 puanı 90+2’de gelen golle kurtarmasının ardından gözlerin çevrildiği başkan Ali Koç, “”Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir.” dedi. Koç, forvet transferi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stat çıkışında şunları söyledi:

“Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz.

Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR’a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz.”

Fenerbahçe Uruguaylı golcü Maxi Gomez’le anlaştı… 25 yaşındaki santrforun bonservisini elinde bulunduran La Liga ekibi Valencia ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

MAXİ GOMEZ AÇIKLAMASI

“Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız.”

“İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor.

“Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz.”

TARAFTARLA TARTIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçın bitiminin ardından taraftarlarla tartıştı. Kendisine yönelik protestolara cevap veren Koç, taraftarlara ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlattı.