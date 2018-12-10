Ali Koç’tan futbolculara ceza

Dün akşam oynanan Akhisar maçının ardından Fenerbahçe karıştı. Alınan kötü sonuçların ardından Başkan Ali Koç, futbolculara cezayı kesti.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul’a takım otobüsüyle döndü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inerek, futbolculara İstanbul’a otobüsle döneceklerini söyledi. Maçtan önce hava yoluyla önce İzmir’e oradan da takım otobüsüyle Manisa’nın Akhisar ilçesine gelen sarı-lacivertliler, aldıkları mağlubiyet sonrası İstanbul’a karayoluyla gidecek.
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