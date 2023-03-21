Ali Koç’tan Galatasaray Başkanı’na yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e canlı yayına katılma konusunda çağrıda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe gerilimi sürüyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek basın toplantısı düzenleyerek Lale Orta ve Fenerbahçe hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Dursun Özbek’in açıklamaları sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan jet yanıt geldi. Ali Koç, “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. ” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in basın toplantısı düzenlediği sırada attığı tweet gündem oldu. Komşuoğlu mesajında, “Denizin öteki tarafında panik büyük!” ifadelerini kullandı.