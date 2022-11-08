Ali Koç’tan Galatasaray’a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jesus’u iyi ağırladıkları için Galatasaray Kulübü’nü arayarak teşekkür etti.

süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım Icardi’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. NEF Stadı tribünlerinde Galatasaray’ın sürpriz bir konuğu vardı.

Fenerbahçe ‘nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı-Lacivertli kulüp Galatasaray’ı arayarak Jorge Jesus’un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten büyük jest geldi.

Stadın en güzel locasından takip etti!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray’ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fıratpen’e ait olan ancak bu sezon başkanlık locası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının locada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.

Jorge Jesus karşılaşma sonrası aracına binerken bazı Galatasaray taraftarları “Sıra sende” diyerek Portekizli teknik adama takıldılar.