Ali Koç’tan istifa açıklaması

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe tribünleri isyanda, muhalefet ayakta, ancak Ali Koç duymuyor. Görev süresini tamamlamakta kararlı olan Başkan “istifa” çağrılarını dikkate almıyor.

Ali Koç başkanlığında 5. sezon da Fenerbahçe dışında bir takımın şampiyonluğuna sahne olurken, sarı lacivertli tribünler çıldırdı. Antalya maçının son bölümlerinde, “Ali Koç istifa”, “Aziz Yıldırım” tezahüratları birbirine karışırken, muhalefette de isyan tavan yaptı.

BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Tribünlerin sesine kulak veren kongre üyeleri, yönetime olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, çağrılara kapalı! Koç, son yüksek divan kurulunda belirttiği gibi koltuğu bırakmayı düşünmüyor.

ANCAK RAKİP ÇIKARSA

Görev süresini tamamlamakta kararlı olan Başkan Ali Koç, karşısına rakip çıkması hâlinde de geri adım atmayacak. Aksine “hodri meydan” diyen Koç, her türlü rekabete de sonunda kadar açık olduğunu vurguluyor. Sarı lacivertli camianın nabzı, 17 Haziran’da yapılacak mali genel kurulda atacak.

4 Haziran’daki Galatasaray derbisinin sonucu ve 11 Haziran’daki Türkyie Kupası finali de bu toplantının seyrinde belirleyici olacak. Koç’un güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği de kulislerde konuşuluyor.