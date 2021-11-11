Ali Koç’tan Pereira açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaray maçını kazanacaklarını belirtti ve olası bir mağlubiyette radikal bir değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

Alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör Pereira’nın durumu hakkında konuşan Koç şunları kaydetti:

“Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası bir sorgulanırsa Fenerbahçe’nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira’nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin’de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.

Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda.”

“MESUT’UN ARTIK İŞİNE ODAKLANMASI LAZIM”

Mesut Özil’in performansına ilişkin eleştirilere yanıt veren Koç şöyle konuştu:

“Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut’un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut’un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut’a ön yargısı yok. Mesut’un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe’ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor.”