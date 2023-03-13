Ali Koç’tan prim müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının Sevilla karşısında alacakları galibiyetle turu geçmeleri halinde prim dağıtacağı müjdesini verdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla’ya deplasmanda 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç takımın motivasyonunu yükseltmek için kolları sıvadı.

Süper Lig’in 25. haftasını BAY olarak geçen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve futbolcuların moral yemeğinde bir araya geldikleri öğrenildi.

Başkan Ali Koç, yemekte Sevilla karşılaşmasının takım ve camia için oldukça önemli olduğunu vurgularken takıma rövanşta güvendiğini ifade etti. Sarı-lacivertli yönetimin, Sevilla karşısında turun geçilmesi durumunda takıma özel bir prim vereceği de gelen haberler arasında.