Ali Koç’tan Putin kararı: Özür dilemeyeceğiz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sarı lacivertli taraftarların yaptığı ‘Putin’ tezahüratları için özür dilemeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında rakip takımın golünün ardından Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ‘Vladimir Putin’ tezahüratlarına ilişkin açıklama yaptı.

“ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ”

Ukrayna’dan özür dilemeyeceklerini belirten Ali Koç ” Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.” dedi.

“HER KONUMUZA MAYDONOZ OLUYOR”

Başkan Koç “”Bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydonoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli.” ifadelerini de kullandı.