Ali Koç’tan seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında seçim çağrısında bulundu.

Koç, “Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Bulduğunuz an hazırız gitmeye.” ifadelerini kullandı.

Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında konuşan Ali Koç, gündeme dair sert açıklamalarda bulunarak seçim göndermesinde bulundu. Eleştirilere cevap veren Koç, “Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Bulduğunuz an hazırız gitmeye. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın.” dedi.