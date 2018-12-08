Ali Koç’tan seçim önlemi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi önemli bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi önemli bir hamlede bulundu. Koç, güvenlik konusuna parmak bastı ve onun talimatıyla kulüp binası olağanüstü güvenlik önlemleriyle donatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bilgi sızdırma sorununa ‘parmak’ bastı.

Sarı-Lacivertli kulüpte artık Başkan Koç’un talimatı doğrultusunda sıkı ve kesin kurallar uygulanacak.

Departmanlar arasında parmak izi okuyan turnikeler konuldu. Artık o departmanda çalışmayanlar ve yetkisi olmayanlar diğer bölüme giremeyecek.

Başkan, yöneticilerine de kendi kullandığı yüksek güvenlikli cep telefonunu tavsiye etti.

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