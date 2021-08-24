Ali Koç’tan taraftara uyarı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının taraftarına futbolcular konusunda çağrıda bulundu.

Ali Koç, gol kaçıran Samatta’ya tepki gösteren taraftarı yanına çağırtıp “Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma Fenerbahçe forması” sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu.

Tribünlerin en çok eleştirdiği isimlerden biri olan Samatta dün yine bir pozisyonda zoru yapıp golü kaçırınca bir taraftarın eleştirisine maruz kaldı.

Koç, “Her ne olursa olsun sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üzerindeki forma F.Bahçe forması” sözleriyle taraftara tatlı sert uyarıda bulundu.