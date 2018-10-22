Ali Koç’tan tazminat resti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, alınan başarısız sonuçlar sonrası istifası konuşulan teknik direktör Philkip Cocu’ya resti çekti.

Sezon başında takımın başına getirilen Phillip Cocu ile istediği sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un, Hollandalı teknik adam ile yaptığı görüşmede “Seni F.Bahçe’nin başına ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme’ demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok.” dediği öğrenildi.

Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu yeniden tartışılmaya başlandı.

9 haftada 9 puan toplayan Hollanda çalıştırıcının gönderilmesi gerektiği Sarı-Lacivertli kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor.

Başkan Koç’un, menajer Rob Jansen’in hazır bulunduğu toplantıda Cocu’ya “Seni ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme’ demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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