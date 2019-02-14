Ali Koç’tan Terim yorumu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in açıklamasını değerlendirdi.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, yapılan hakem hatalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Koç, Fatih Terim’in hakem açıklamasına cevap verirken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci transferlerinden ötürü kendisine teşekkür etmesini de yorumladı. Koç’un açıklamaları şu şekilde;

Sevgililer Günü’nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstericeklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.

“Fenerbahçe’nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır’ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi.”

Kayserispor maçında, Soldado ve Tolgay’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonlarla ilgili;

Ali Koç: Gözleriyle Soldado’yu izleyerek tahrik etti. Daha sonra kırmızı kartını çıkarttı.

Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum.

Bu maçı Mensah’ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.

Fenerbahçe’nin video sunumunda Galatasaraylı Nagatomo’nun Trabzonspor maçında çok konuşulan hakem tepkisinin görüntüleri de yer aldı.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe on kişi kaldıktan sonra oyundaki istatistiklerin Kayseri lehine değiştiğine dikkat çekildi.

Daha sonra hazırlanan video bu görüntülerle sona erdi. Ali Koç açıklamalarına devam etti;

Bunları izletmeye mecbur kaldığımız için çok üzgün durumdayız.

Taraftarlarımız tatmin olsun, dostlar alışverişte görsün diye de burada değiliz.

Fenerbahçe tarihi mücadelelerle doludur. Fenerbahçe’nin gücü ve kudreti sahip olduğu camiasından gelmektedir.

Mevcut ortamı düzeltmezsek, giden MHK Başkanı gibi gelen de aynı şeyleri yaşayacaktır.

Gerekli olan yapısal reformları gerçekleştirerek çağın ihtiyaçlarına yönelik bir yönetim anlayışının gelmesi gerekiyor.

Çok iyi biliyorlar ki Fenerbahçe şu anki durumundan kafasını kaldırdığında önlenemez yükselişi başlayacak.

Belki de bu yüzden bizimle dertleri var.

(Hakemler de hata yapabilir açıklamasına ilişkin)

Kulüpler Birliği açıklamasının arkasındayım. Fatih Terim’e katılmıyorum, kurnazlık yapılıyor.

Yok efendim ‘tacım verilmedi’ diye ortalığı yangın yerine çeviren bir kulüp değiliz.

Olay çarpıtılmıştır. Kulüpler Birliği açıklamasının arkasındayız.

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