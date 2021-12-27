Ali Koç’tan UEFA açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının UEFA’ya gidip gitmeyeceğine dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin futbolda şike davasında Aziz Yıldırım ve 4 yönetici hakkında verdiği beraat kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında verdiği beraat kararının sonucu bugün açıklandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler için verilen beraat kararını onadı.

Fenerbahçe ise resmi site ve sosyal medya hesaplarından, “Bugün bir zafer oldu. Şimdi hesap zamanı…” açıklamasını paylaştı.

Fenerbahçe Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe’nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011’de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz.”

“Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün, hakkı yenenler kazanmıştır.”

“Ülkemizde 1 yıl başka ülkelerde 10 yıla tekabül ediyor. Bu 10 yılda öyle şeyler yaşanmıştır ki… Başkanımız Fenerbahçe için her şeyini ortaya koymuş ve Fenerbahçe’yi ipten almıştır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Şekip Mosturoğlu, Sayın İlhan Ekşioğlu ve herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”

“Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?”

“Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Bizde de aslında bu oldu. Çok büyük darbe yedik ama güvertede atık pislik kalmadı.”

“Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Fenerbahçe, o günlerde çok yalnız bırakıldı. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7’den 77’ye müthiş bir mücadele verdi.”

“Bazı kesimler 17-25 Aralık, 15 Temmuz diyor ve bu günleri de Allah ülkemize bir daha hiç göstermesin. Bizim yaşadıklarımızı da Allah bir daha kimseye göstermesin. Düşmanımıza göstermesin. O günlerin ne kadar acı olduğunu bizler yaşadık, bizler biliriz.”

“Biz çok büyük darbe yedik ve mücadele ettik. Ancak dediğimiz gibi güvertede pislik kalmadı. Tamamen temizlenene kadar mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele var. Bu iş bitmiyor.”

“Bu terör örgütünün bize yaptıklarından faydalanan, Fenerbahçe yerde, biz de vuralım diyen bir sürü insan oldu. TV’lere çıkan, bu terör örgütünün yanında duran, övgüler düzen bir sürü insan vardı.”

“Bunlar sanki hiç olmamış gibi TV’lere çıkıp tamamen 180 derece aksi istikameti savunuyorlar. Bu insanlar çıkacaklar, Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini söyleyecekler. Fenerbahçe bunlarla sonuna kadar mücadele edecektir.”

“Fenerbahçe neler çekti ama şimdi bunu yapanlar da çekecek. Şimdi hesap zamanı.”

“Trabzonspor camiasına sesleniyorum. Allah’ınızı severseniz, UEFA şunu dedi bunu dedi gibi şeylere hiç girmeyin, zaten inandırıcılığınız yok daha da sıkıntıya girersiniz. Bu iş bitti.”

“Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum.”

UEFA AÇIKLAMASI

“Şu anda UEFA’ya gidemeyiz. Bunun Türkiye Futbol Federasyonu ayağı var, devlet ayağı var.”

“Diyecekler ki UEFA. UEFA’yı konuşalım. ‘UEFA zaten cezayı verdi, suçsuz olsanız niye UEFA ceza verdi’ diye bir argüman sunuyorlar hala. ‘Siz bu kadar haklıysanız UEFA’daki davalarınızda ilerleme kaydedemediniz’ diye ben sorarım.”

“Zararlarımızın tazmini için gerekenleri yapacağız.”

“Biz daha fazla nefret tohumları ekmek istemiyoruz. Bu olay bazı camialar arasında sosyolojik olarak tahribat yaratmıştır.”

“Şu sözlere bakın; ‘Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli bir payı vardır’ Yani bu Fenerbahçe’yi aşmış bir olaydır. Bir kupa için…”

“Keşke yaşamasaydık. Ama yaşadığımız süreçte ‘İyi k Fenerbahçeliyim’ dedim.”