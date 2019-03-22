Ali Koç’tan Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımda radikal kararlar almaya devam ediyor. Koç’un Volkan Demirel ile ilgili kararı ise şaşırttı.
Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Comolli’nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor. Kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek.
Sarı lacivertlerde verilen kararlar tarihi cinsten… Fenerbahçe’nin o listesi belli oldu.
İşte Ersun Yanal’ın Ali Koç ve yönetime sunduğu isim isim “Takımdan gönderilsin” raporu ile ayrıntılar…
MARTIN SKRTEL
SÖZLEŞME: 30.06.2019
ROBERTO SOLDADO
SÖZLEŞME: 30.06.2019
ROMAN NEUSTADTER
SÖZLEŞME: 30.06.2019
İSMAİL KÖYBAŞI
SÖZLEŞME: 30.06.2019
ŞENER ÖZBAYRAKLI
SÖZLEŞME: 30.06.2019
TOLGA CİĞERCİ
SÖZLEŞME: 30.06.2019
YASSINE BENZIA
SÖZLEŞME: 30.06.2019
ANDRE AYEW
SÖZLEŞME: 30.06.2019
MATHIEU VALBUENA
SÖZLEŞME: 30.06.2019
ISLAM SLIMANI
SÖZLEŞME: 30.06.2019
VOLKAN DEMİREL
Sporx’in haberine göre; Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Volkan Demirel için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediği Volkan için Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve “Bu takımda Volkan’a gibi dinamiklerimizi bilen birine ihtiyacımız var ancak son karar sizin hocam” dediği ifade edildi.
Fenerbahçe kariyeri için Ersun Yanal’ın kararını bekleyecek olan Volkan Demirel ise, “Bir sezon daha oynamak ve daha sonra kariyerime Fenerbahçe’de başka görevlerde devam etmek istiyorum” dedi.
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