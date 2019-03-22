Ali Koç’tan Volkan Demirel kararı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımda radikal kararlar almaya devam ediyor. Koç’un Volkan Demirel ile ilgili kararı ise şaşırttı.

Ersun Yanal sonrası yedeğe düşen Sportif Direktör Comolli’nin de yeni sezonda kalması beklenmiyor. Kalsa bile yetkileri minimuma indirilecek.

Sarı lacivertlerde verilen kararlar tarihi cinsten… Fenerbahçe’nin o listesi belli oldu.

İşte Ersun Yanal’ın Ali Koç ve yönetime sunduğu isim isim “Takımdan gönderilsin” raporu ile ayrıntılar…

MARTIN SKRTEL

SÖZLEŞME: 30.06.2019

ROBERTO SOLDADO

SÖZLEŞME: 30.06.2019

ROMAN NEUSTADTER

SÖZLEŞME: 30.06.2019

İSMAİL KÖYBAŞI

SÖZLEŞME: 30.06.2019

ŞENER ÖZBAYRAKLI

SÖZLEŞME: 30.06.2019

TOLGA CİĞERCİ

SÖZLEŞME: 30.06.2019

YASSINE BENZIA

SÖZLEŞME: 30.06.2019

ANDRE AYEW

SÖZLEŞME: 30.06.2019

MATHIEU VALBUENA

SÖZLEŞME: 30.06.2019

ISLAM SLIMANI

SÖZLEŞME: 30.06.2019

VOLKAN DEMİREL

Sporx’in haberine göre; Fenerbahçe’de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Volkan Demirel için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediği Volkan için Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve “Bu takımda Volkan’a gibi dinamiklerimizi bilen birine ihtiyacımız var ancak son karar sizin hocam” dediği ifade edildi.

Fenerbahçe kariyeri için Ersun Yanal’ın kararını bekleyecek olan Volkan Demirel ise, “Bir sezon daha oynamak ve daha sonra kariyerime Fenerbahçe’de başka görevlerde devam etmek istiyorum” dedi.

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