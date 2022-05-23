Ali Koç’un katılacağı program taraftarı kızdırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Beyaz TV’de bir spor programına katılacak olması taraftarı kızdırdı.

Fenerbahçe sular bir türlü durulmuyor. Başkan Ali Koç’un Beyaz TV’de bu akşam canlı yayına katılacak olması Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada Koç’a tepki gösteren taraftarlar, kanalın daha önce Fenerbahçe aleyhine yayınlar yaptığını belirtti.

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, bu akşam saat 23.00’te Beyaz TV’de bir spor programına katılacak. Koç’un programa katılımına tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan üst üste tepki gösterdi.

TARAFTARLARDAN ÜST ÜSTE TEPKİ GELDİ

Beyaz Futbol programına canlı olarak konuk olacak olan Fenerbahçe Balkanı Ali Koç’a taraftarlar tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kanalın daha önce yaptığı yayınlarda Fenerbahçe aleyhine bir tavır takındığını belirtirken Koç’un bu hamlesine tepki gösterdi. Ali Koç’a tepkiler kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarların bir kısmı programı izlemeyerek başkanı protesto edeceğini de belirtti.