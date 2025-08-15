Ali Köse, Çocuklara Hediyeler Dağıttı

ÇOCUKLARA HEDİYELERLE DOLU YAZ KURAN KURSUNUN 25. YILI

Mersin Erdemli’deki cami imamı Ali Köse, yaz Kur’an kurslarında geleneksel hale getirdiği uygulama ile 25. yılda da hayırseverlerin desteğiyle çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. Kocahasanlı Mahallesi’nde yer alan Yeni Cami’de, Köse, her yıl yaz Kur’an kurslarına katılan çocuklar için örnek faaliyetler düzenliyor. Görevine başladığı yıllardan bu yana birçok camide hizmet veren Köse, 25 yıllık süreçte ailelerin katkısıyla kurs sonunda çocuklara altın, bisiklet, oyuncak ve futbol topu gibi çeşitli ödüller dağıtıyor.

EĞİTİM VE DESTEKLE HAZIRLIKLAR

Köse, bu yıl da vatandaşların ve esnafın destekleriyle başarılı çocuklara hediyelerini sundu. Programda ise öğrenciler, sure, ayet, hadis ve dualar okudu. Bu yıl yaz kursuna katılan öğrenci sayısının 80 olduğunu belirten Köse, “Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. 80 öğrencimizin hepsine hediyemiz var. Ancak üstün başarı gösteren birkaç öğrencimize bisiklet ve para ödülleri verdik. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 4 arkadaşım 80 öğrencimizle ilgilendi. Velilerimize de buradan teşekkür ediyorum. Bu sıcak yaz günlerinde ve tatillerinde camimizi tercih ettikleri için Allah’ım sayılarını arttırsın, bahtlarını açık eylesin,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DOĞRU EĞİTİM VE AHLAKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

Köse, amaçlarının çocukların dinlerini doğru bir yerden öğrenmelerini sağlamak ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı. Erdemli Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Özkan, “Erdemli’de yaz kursu olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizde bu sene yaklaşık 10 bin öğrenciyi misafir ettik. Kocahasanlı Yeni Camimizdeki Ali Köse hocamız, 25 yıldır çocukları misafir ediyor ve hediyeler dağıtıyor. Çeyrek asırlık bu süre zarfında bu geleneği sürdürdü. Çocuklarımız da buna büyük ilgi gösteriyor. Hediyelerle, eğlencelerle ve ikramlarla yaz kurslarımıza katılıyorlar. Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar,” dedi.

Çocuklar ise yaz kurslarından memnun kaldıklarını, hediyeleri hak ettiklerini belirtti. Hediye alan bazı çocuklar ise bisiklet ve altınların sürpriz olduğunu ifade etti.