Ali Laricani, Hizbullah’a Destek Mesajı Verdi

HİZBULLAH’A DESTEK MESAJI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, 2024 yılında İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah’ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın mezarını ziyaret ederek, bu gruba “direnişe devam etme” çağrısı yaptı. Resmi bir ziyaret için Lübnan’da bulunan Laricani, Beyrut’un Dahiye bölgesindeki Nasrallah’ın mezarına çelenk bıraktı. Daha sonra mezarın önündeki kürsüde yaptığı açıklamada, “Şehit Nasrallah’ın yolundan gitmek istiyorsanız, göreviniz direnişte sebat etmek ve kararlılıkla devam etmektir.” şeklinde konuştu.

İRAN’DAN HİZBULLAH’A SÜREKLİ DESTEK

Laricani ayrıca, “Biz her zaman ve daima yanınızda olacağız. Ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz, ancak dünya genelindeki direniş hareketlerini desteklediğimizi vurguluyoruz.” diyerek Hizbullah’a olan desteğini belirtti. Mezara gelen birçok Hizbullah mensubu, Hizbullah, Nasrallah, İran lideri Ali Hamaney lehine sloganlar atarak, İsrail ve ABD’ye karşı protestolar gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında alanı dolduran Hizbullah destekçileri, Hizbullah ve İran bayrakları taşıdı.

HÜKÜMET GÖRÜŞMELERİ VE SİLAHLAR

Laricani, Beyrut’ta öncelikle Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüşmelerde bulundu. Hizbullah’ın “silah bırakması” meselesi ise ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından gündeme getirilmişti. Barrack, Lübnan yönetimine, “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanması” önerisini sunmuştu. 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, orduya silahların toplanması için bir plan hazırlama görevi verilmişti.

HEDEF İSRAİL’LE MÜCADELE

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın alındığı gün, “İsrail’in saldırıları sürerken Hizbullah’ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini” belirtmişti. 6 Ağustos’ta yapılan Hizbullah açıklamalarında, Nevvaf Selam hükümetinin silah toplanmasını öngören kararının “Lübnan’ı İsrail’e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı” ifade edilerek, bu durumun “büyük bir hata” olduğu savunulmuştu.

DEVLET TEKELİNDEKİ SİLAHLAR

7 Ağustos’ta gerçekleştirilen yeni Bakanlar Kurulu toplantısında, Hizbullah’ı da kapsayan şekilde, ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanmasına dair bir karar kabul edilmişti. Ancak Şii Bakanlar, bu toplantıyı terk etti. Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için toplantıdan ayrıldıklarını ifade etti. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Enformasyon Bakanı Paul Markus, hükümetin aldığı kararların, ülkenin istikrarını sağlama, devlet otoritesini tesis etme ve yeniden inşa hedefini taşıdığını belirtti. “Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık.” şeklinde ekledi.