Ali Mahir Başarır, 1975 Mersin doğumlu

ALI MAHİR BAŞARIR’IN KİMLİĞİ VE HAYATI

Ali Mahir Başarır, 3 Eylül 1975 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğuyor. Siyasetçi, avukat ve 27. ve 28. Dönem Mersin Milletvekili olarak biliniyor. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus’ta tamamlayan Başarır, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oluyor. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında yapıyor.

İstanbul’da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına adım atan Ali Mahir Başarır, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev alıyor. 12 Eylül darbesinin ardından kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi, 1992 yılında yeniden açıldığı zaman Tarsus ilçe örgütlenmesinde yer alarak aktif bir siyasi yaşama geçiyor.

Ali Mahir Başarır, ilk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olarak siyasete adım atıyor. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giriyor. 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi üyesi olarak seçiliyor. Aynı zamanda TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olan Başarır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HATİAB) üyeliği yapıyor. Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.