Ali Mahir Başarır, Ferdi Zeyrek’i andı

BAŞARIR’IN ZEYREK İÇİN DUYGUSAL MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatıyla ilgili olarak, “Hoşçakal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Senin gibi değerli belediye başkanlarının bundan sonra sayısının artması, gelen arkadaşlarımızın seni örnek alması için uğraşacağız” dedi. Meclis’teki basın toplantısında Zeyrek’in kaybının kendileri için büyük bir acı olduğunu dile getiren Başarır, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayanlara, hastane çalışanlarına, doktorlara ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti. “Manisa’nın Ferdi Babası” olarak tanımladığı Zeyrek’i anarak, toplumun her kesiminden insanların gözyaşı döktüğünü ifade etti.

ZEYREK’İN SEVGİSİ VE EDEBİYATI

Başarır, Zeyrek’in halkın sevgisini kazanmasının temel sebebinin, belediye başkanlığına seçildikten sonra kapıları kapatıp, giriş kartlarını yırtarak “Manisa’nın gerçek sahibi, Manisa halkıdır, ben bir emanetçiyim” şeklindeki açıklaması olduğunu belirtti. Bu nedenle hayatına dokunan birçok kişiyle güçlü bağlar kurduğunu söyleyen Başarır, bu durumun kendilerinin yüreğini burktuğunu aktardı. “Hoşçakal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız” diyerek Zeyrek’e duyduğu saygıyı vurguladı.

ZORLA VE KİRLİ SİYASETİN ELEŞTİRİSİ

Zeyrek’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın vatandaşlar tarafından merakla izlendiğini belirten Başarır, bu durumu yakından takip ettiklerini aktardı. Bir gazetenin “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” şeklindeki haberine sert bir tepki gösteren Başarır, “Hangi vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapabilir?” diye sordu. Gazetenin haber müdürünün sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Başarır, “İnsan olan insana böyle bir paylaşım yapar mı?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

HALK TV’YE DESTEK VE BURADA ÇİFTE STANDART

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verilmiş olmasını eleştiren Başarır, tüm yurttaşları Halk TV’ye sahip çıkmaya davet etti. Gaziosmanpaşa Belediyesindeki seçimle ilgili yorum yapan Başarır, “Halkın seçtiği bir belediye başkanı, kirli kararlarla cezaevine atıldı, niteliksiz çoğunluğun seçtiği bir başkan koltuğa oturdu” dedi. Bu durumun Gaziosmanpaşa halkı adına utanç verici olduğunu vurguladı.

TUTUKLAMALAR VE DEMOKRASİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Başarır, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen İzmir’e nakledilmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Bir gazetecinin, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün hakim karşısında. Yargılama sürecine ilişkin ne söylersiniz?” sorusunu yanıtlayan Başarır, sürecin henüz sonuçlanmadığını belirtti. “Burada konuşulması gereken bugün değil, neden aylardır cezaevinde Ümit Özdağ? Bu kadar uzun süre, 1980 darbesinde liderler cezaevinde kalmadı” diyerek demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.