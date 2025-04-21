Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu Açıldı

ALI MUKADDER BİLGİLİ ORTAOKULU AÇILDI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Hatay Valiliği ile Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan okul, trafik kazasında hayatını kaybeden Hataylı öğretmenin adını taşıyor. 8 derslik ve 4 atölyeden oluşan okulun açılışı için bir etkinlik organize edildi.

DEPREM SONRASI YENİ OKULLAR

Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ardından, kentte birçok yeni okulun yapıldığını belirtti. Hatay’daki yeniden inşa çalışmalarında hayırseverlerin önemli bir katkısının bulunduğunu vurguladı ve okulun kente hayırlı olmasını diledi. Vali Masatlı’nın açıklamalarının ardından, Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu’nun açılış kurdelesi, Ali Mukadder Bilgili’nin ailesi ve bağışçıların katılımıyla kesildi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Açılış sonrası sınıfları ziyaret eden Vali Masatlı ve protokol üyeleri, öğrencilere hediyeler takdim etti. Ayrıca, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeren Tuntay, tablet bilgisayarını satarak okul yapımına destek verdiği için teşekkür plaketi ile ödüllendirildi ve yeni bir tablet bilgisayar hediye edildi. Törene; AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili’nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı.