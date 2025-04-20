Ali Önat, Don Felaketini İnceledi

ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİŞ

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, son zamanlarda yaşanan don felaketinden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Tut ilçesine bağlı Akçatepe, Tepecik, Kaşlıca ve Meryemuşağı köylerini ziyaret ederek zarar gören çiftçilere destek amacıyla burada incelemelerde bulundu. Ziyarette, MHP Tut İlçe Başkanı Muhittin Yılmaz da yer aldı.

MAĞDURİYETLER GÖZLEMLENDİ

Ziyaret sırasında MHP heyeti, köylerdeki tarım arazilerinde detaylı incelemeler yaptı ve çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri yerinde gözlemledi. Ayrıca, tarım arazilerindeki zararlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve İlçe Tarım Müdürü Mahmut Ateş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet, köy muhtarlarıyla da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı ve çiftçilerin talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

DESTEK SÖZLERİ

İl Başkanı Ali Önat, ziyarette yaptığı açıklamada, MHP olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Önat, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘Üretmeden tüketen toplumlar geleceğini inşa edemez’ anlayışı doğrultusunda, üreticimizin alın terini ve emeğini her zaman korumaya devam edeceğiz. Don olayından etkilenen köylerimizde ciddi zararlar oluştu. Çiftçilerimizin sesini yetkili makamlara ulaştırmak ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Önat ve beraberindeki heyet, köylülerin sorunlarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan afetin yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışacaklarını belirttiler.