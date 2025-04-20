Ali Önder, Sırrı Süreyya’nın durumu

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul’da devam eden tedavi süreci hakkında kardeşi Ali Önder, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Şişli’deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz noktada hocalarımızın bize verdiği bilgiler, durumun stabil olduğunu ve yoğun bakımda bulunan bir hasta için tablonun düzgün olduğunu söylüyor” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Ali Önder, uzun süren ameliyatın getirdiği risklerin bulunduğunu da belirtti. “Ama siz de takdir edersiniz ki, 11 saat süren bir ameliyat söz konusu, bu yüzden bir risk her zaman var. Bu manada takdir Allah’ın diyoruz. Fakat durumunun stabil gitmesi bizi mutlu ediyor” diye ekledi.

OLUMLU SÜREÇTEN BEKLENTİLER

Ali Önder, tedavi süreçlerinin vücut için olumlu bir durum olduğunu ifade etti. “Bu hasta için olumlu bir süreç olduğu söyleniyor. Vücudunun ve organlarının dinlenmesi için olumlu bir süreç. Ümitliyiz, bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, el hareketi ve parmak hareketlerinin bir ölçü olarak yeterli olmadığını anlattı. “Yeğenim ilk görüştüğünde o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri var. Uyutulma süreci var” dedi.

HASTANE ORTAMININ RİSKLERİ

Yoğun bakımda kalmamaya önem verdiğini belirten Ali Önder, “Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız adeta iğneyle kuyu kazdılar” ifadesini kullandı. Hastane ortamının risklerini göz önünde bulundurarak açıklamasını sürdüren Ali Önder, “Ben görmesem de olur, hocaların verdiği bilgiler ile yetiniyorum” şeklinde konuştu. Üzerinde bir şey bırakmak istemediğini belirten Önder, tedavi sürecinin ilerleyişine dair hastane ekiplerinin aldığı kararları aktardı. “O operasyon gerçekleştiğinde hocalarımız tedbir amacıyla göğsünü kapatmamıştı. Ama dün kapatılabileceği yönünde karar verdiler ve kapadılar” dedi.