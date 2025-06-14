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Ali Osman Akın Dereye Uçtu, Vefat Etti

OLAYIN YERİ VE ZAMANINDAN BAHSEDİYOR

Efeler İlçesi Danişment Mahallesi’nde 12 yaşındaki Ali Osman Akın, elektrikli bisikletiyle ilerlerken kaza geçirdi. Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç çocuk elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek bir dereye düştü.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan denetimlerde Ali Osman Akın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili olarak yetkililer soruşturma sürecini başlattı.

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