Ali Osman Özay, Araç Altında Kaldı

ÇORLU’DA TRAFİK KAZASI SONUCU CAN KAYBI

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Ali Osman Özay, garajda otomobilini tamir etmek isterken hayatını kaybetti. Özay, oturduğu apartmanın garajında otomobilini kriko ile kaldırarak altına girdi. Ancak, krikonun kayması sonucu araç, Özay’ın üzerine devrildi.

KOMŞULAR OTOMOBİLİN ALTINDAKİ KİŞİYİ GÖRDÜ

Olayı fark eden komşuları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Özay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.