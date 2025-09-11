Haberler

Ali P. Uyuşturucu Hap Ve Sigara Bulundu

AFYON’DA YASADIŞI HAP VE SİGARA BULUNDU

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, 75 yaşındaki Ali P.’nin evine yaptıkları baskında, 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ali P.’nin, “Raporum var, ben içiyorum bunları” diyerek kendisine savunma yaptığı ifade ediliyor.

ŞÜPHELİ EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali P.’nin ikamet ettiği Ilıcabaşı Mahallesi’nde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine, şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada ele geçirilen 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara sonucunda Ali P. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ SUÇLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı ve o operasyonda evinde 800 adet sentetik ecza hap bulunduğu bilgisi edinildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Haberler

Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.