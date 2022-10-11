Ali Palabıyık’a UEFA’dan görev

FİFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelecek PSV-Zurich maçında düdük çalacak.

FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık, PSV ile Zurich takımları arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasında düdük çalacak.

TFF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ali Palabıyık, PSV ile Zurich takımları arasında 13 Ekim’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek. Saat 22.00’de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yaparken, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.” ifadeleri kullanıldı.