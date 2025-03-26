Ali Ramazan Yatman Emekliye Ayrıldı

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ ALİ RAMAZAN YATMAN’IN DUYGUSAL VEDASI

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde uzun süre görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Ramazan Yatman, 30 yıllık meslek hayatını sona erdirerek emekliye ayrıldı. Okulun koridorlarında ve bahçesinde yapılan veda töreni, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Yüzlerce öğrenciye rehberlik yapan Yatman, ringini tamamlayarak eğitim hayatına veda etti.

ÖĞRENCİLERDEN KORİDORDA AĞIRLAMA

Öğrenciler, emekli olan öğretmenlerini uğurlamak için okul koridorunda sıralanarak alkışlarla destek verdi. Yatman, öğrencilerinin oluşturduğu koridordan geçerek okuldan ayrılırken duygusal anlar yaşanması kaçınılmaz oldu. Gözyaşlarını tutamayan öğretmen, duygulanarak bu anlamlı veda anlarına katıldı.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLERE DOLU VEDA

Törenin sonunda Okul Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu ve okul yönetimi, Yatman’a çiçek ve plaket takdim etti. Yapılan konuşmada, emekli öğretmene sağlık ve mutluluk dilekleri iletildi. Öğrencileri ve meslektaşları, Yatman’a yıllarca verdiği eğitim desteği için teşekkür ederken, birçok öğrencinin de vedada gözyaşlarına hakim olamadığı gözlemlendi.