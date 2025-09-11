Haberler

Ali Rıza Kılıç Ölü Bulundu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaybolan Ali Rıza Kılıç (77), iki gün süren arama çalışmalarının ardından uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu. Olay, İmranlı’ya bağlı Eskidere ve Bulgurluk köylerinin civarında gerçekleşti. 9 Eylül tarihinde evinden çıkan Kılıç, bir daha haber alınamayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNAN CANSIZ BEDEN

Kılıç’ı bulmak amacıyla hemen arama çalışmaları başladı. Bugün yapılan araştırmalarda, köy yakınlarındaki bir uçurumda ceset bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından, cansız bedenin Ali Rıza Kılıç’a ait olduğu belirlendi. Kılıç’ın cesedi, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkında ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.

